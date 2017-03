"Simili": tributo a Laura Pausini al "Nostress Bar & Burger" di Bassano del Grappa

Sabato 6 maggio alle 22.30 il locale "Nostress Bar & Burger" di Bassano del Grappa in via Vicenza 57/A presenta il concerto live del gruppo "Simili" (Laura Pausini Tribute Band" con la cantante Elisa Chiesara per l'omaggio musicale a Laura Pausini. Il complesso riprende le principali canzoni della celebre cantautrice italiana con un occhio di riguardo alle scenografie e agli abiti in scena. Ingresso gratuito. Infoline per prenotazioni: 0424.281178

SIMILI - LAURA PAUSINI TRIBUTA BAND: nelle scenografie ci sono numerosi quadrifogli verdi, che Laura Pausini proiettò nei maxi schermi durante il suo "Simili Tour 2016". Ecco perché il colore verde è predominante. Anche le luci giocano un ruolo fondamentale: tutte le scene sono pensate e studiate, prendendo ispirazione dai vari live di Laura. Non mancano corpo di ballo ed effetti speciali visti negli stadi durante l'estate 2016. Durante lo spettacolo ci sono molti cambi d’abito sia di cantante e coristi, sia del corpo di ballo. I vestiti vengono scelti da diversi live tour di Laura e riprodotti a mano. A questi vengono poi aggiunti gli accessori: la chitarra bianca dell'Inedito World Tour, l'asta microfonica a forma di quadrifoglio presentata al Festival di Sanremo 2016 e molti altri. Membri del gruppo: Elisa Chiesara voce solista - Sara Rossignoli cori - Angela Cucarollo cori - Paolo Ferraro chitarre - Gioel Stradiotto tastiere - Matteo Cucarollo basso - Andrea Grespi batteria - Giorgia Marchese: ballerina - Eleonora Luise: ballerina

