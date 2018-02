Silvia Carlin, pianoforte

Concerto della pianista Silvia Carlin per i nostri martedì.



FRANZ LISZT Ballata n. 2 in si min. S. 171

(1811-1886)



ROBERT SCHUMANN Allegro in si min. op. 8

(1810-1856)





FRYDERYK CHOPIN Scherzo in mi magg. n. 4 op. 54

(1810-1849)





***





JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Sonata in fa diesis minore n. 2 op. 2



- Allegro non troppo, ma energico

- Andante con espressione

- Scherzo. Allegro - Trio. Poco più moderato

- Finale. Sostenuto - Allegro non troppo e rubato



Sala concerti Marcella Pobbe. Ingresso libero.