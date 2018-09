Silent Party a Bassano del Grappa

l 15 settembre, per la festa di fine estate arriva a Bassano del Grappa il Silent Party® 3 DjSet, 2 Mani al Cielo, 1 Cuffia!

Un marchio, un brand di divertimento assicurato, diffida delle imitazioni!. Dove? Al Castello degli Ezzelini!



Sul palco si esibiranno in contemporanea 3 DJs, ed ognuno proporrà un genere diverso. L'impianto audio rimarrà spento, mentre Voi potrete selezionare, semplicemente con un click sulle cuffie consegnatevi, uno dei 3 canali disponibili.



Si parte con l'aperitivo sul camminamento del castello, con la vista sul Ponte degli Alpini e il Brenta.

INFO PRENOTAZIONE CUFFIA SOTTO(come prenotare e costi)

La consegna delle cuffie avverrà per tutta la durata dell'evento, man mano che torneranno disponibili.

LA LINE-UP verrà svelata più avanti

🎧 Canale Rosso 🎧

🎧 Canale Verde 🎧

🎧 Canale Blu 🎧



QUANDO?

Sab 15 Sett

dalle 19 con l'apertivo

in cuffia dalle 21.30



DOVE? ☛☛

► Castello degli Ezzelini Bassano del Grappa

INGRESSO GRATUITO dalle ore 19:00

Inizio consegna cuffie ore 20

COME PRENOTARE E COSTI

★ INlista - 8€(inviando il whatsapp sarete inseriti in lista, ognuno il proprio)

★ INtero - 10€ direttamente in serata o senza prenotazione

RICORDA CUFFIE LIMITATE.

PRENOTA LA TUA CUFFIA AL NOLEGGIO RIDOTTO DI 8 EURO. COME:

►Inviando un Whatsapp(NO MESS) al � 345.8932478

►scrivi "Nome Cognome Silent Bassano"

►Prenotazione individuale ognuno dovrà inviare il proprio whatsapp

►INIZIO CONSEGNA CUFFIE ORE 20.00

►giungi entro le 22.00 per avere la tua cuffia al noleggio ridotto di 8 euro, porta con te un documento d'identità in corso di validità(Patente, Carta d'identità, Passaporto)

►dopo le 22.00 e per tutti coloro che non riservano la cuffia il noleggio sarà intero al costo di 10 euro.

AAA ATTENZIONE LA LISTA POTRA' ESSER CHIUSA ANTICIPATAMENTE SE VI SARA' IL SOLD OUT DELLE CUFFIE PRENOTABILI

ATTENZIONE

CHI SARA' SPROVVISTO DEL DOCUMENTO(si accettano solo le tipologie di documenti sopracitati) NON POTRA' RICEVERE LA CUFFIA.