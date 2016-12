"Shake The Lake": 6 rock band alla Discoteca "Miralago" di Arcugnano

Venerdì 23 dicembre alle 21 la discoteca "Miralago" di Arcugnano in via Lago di Fimon 117 presenta l'evento musicale "Shake The Lake" con l'esibizione dal vivo di 6 rock band: "Kerrigan", "Odd-Rey", "Min.Amor", "Luca Fiore", "Jasife" e "Foraise". A seguire dj set non stop fino alla chiusura. In ordine saliranno sul palco: "Foraise" - Stoner Rock Blues (www.facebook.com/foraiseband/); "Jasife" - Funk Rock Strumentale (www.facebook.com/Jasifeband/); "Luca Fiore" - Alternative Rock (www.facebook.com/lucafioremusic/); "Min.Amor" - Boom Rock (www.facebook.com/matteomonalisa/); "Odd Rey" - Blues/Rock (www.facebook.com/oddreymusic/); "Kerrigan" - EDM/Doomstep (www.facebook.com/KerriganBand/). Promozioni alcolici: Shottino: 1 euro - Birrozzo: 3 euro - Misciotto: 3 euro (Gin Lemon, Spritz). Prezzi: 8 euro con una consumazione; dopo mezzanotte 10 euro.

