Settimane Musicali - "Effetto Mozart" con Sonig Tchakerian

Sonig Tchakerian chiude il ciclo dell'integrale dei concerti di Mozart per violino e orchestra con l'Orchestra di Padova e del Veneto. Le cadenze scritte per Sonig dallo straordinario violoncellista e compositore Giovanni Sollima rendono il progetto unico e innovativo pur nell'ambito di un repertorio di tradizione.



Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico nascono nel 1992 con l'intento di portare la grande musica classica in uno dei luoghi più suggestivi al mondo, il Teatro Olimpico di Vicenza.



Il Teatro, progettato da Andrea Palladio nel 1580, si è miracolosamente conservato intatto fino ai nostri giorni ed è considerato, a distanza di quasi cinquecento anni, il più antico teatro coperto del mondo. Assieme a ville e palazzi progettati da Palladio, fa parte del Patrimonio Mondiale protetto dall'Unesco.

