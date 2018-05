"Seattle's Chris Cornell Night" al Mama L'oca di Vicenza

Ad un anno dalla tragica scomparsa di Chris Cornell il Mamaloca ospita sul suo palco i SEATTLE's - Grunge tribute band che proporranno il meglio della carriera dell'artista di Seattle. Dai Soundgarden,agli Audioslave passando per i Temple of the dog e gli album da solista di Cornell.

Prenotazione tavoli 0444041949

Membri del gruppo

Massimiliano Lessio (Vocal);

Alessandro Mercanzin (Guitars);

Francesco Nicolè (Guitars);

Alessandro Zulian (Bass);

Walter Minorello (Drums);



Altri membri:

Cristian Secco "Camacho" - bass,

Filippo Bertipaglia - guitars,

Giovanni Labita - guitars,

Maurizio Scavazzon - bass,

Giovanni Bertipaglia - drums