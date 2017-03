Seattle Grunge Night: "Lane Nirvana Tribute Band" al "Vinile" di Rosà

Sabato 8 aprile dalle 22.30 alle 4.30 la discoteca "Vinile Club" di Rosà in via Capitano Alessio 92 organizza l'evento musicale "Seattle Grunge Night" con il concerto live del gruppo "Lane Nirvana Tribute Band" per il pre-serata dedicato a Kurt Cobain leader dei Nirvana, che il 5 aprile 1994 decise di rimanere per sempre giovane, togliendosi la vita. Un omaggio potente e intenso in versione elettrica del repertorio dei Nirvana da parte di una delle cover band più conosciute ed apprezzate d'Italia nel genere grunge. Non solo un tributo artistico, ma uno spettacolo musicale vero e proprio con grandi coreografie. A partire dalla seconda metà degli anni ottanta, la città di Seattle era la scena mondiale della musica alternativa grunge. A metà degli anni '90 quell’inconfondibile sound sbarcava anche in Italia con le mitiche "camicie a quadrettoni". Una notte per celebrare quel periodo musicale dai suoni ruvidi e pieni di rabbia.

AFTERPARTY: Dopo il live sul palco verso le 24.30 dj set a tema con le canzoni più celebri dei complessi: Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Green River, Pixies, Queens of the Stone Age, Radiohead, Creed, Everlast, Marlene Kuntz, Cypress Hill, Public Enemy, Supergrass, Suede, Pulp, Deus, Melvins, Metallica, No Doubt, Primal Scream, White Zombie, Pavement e molti altri. Il "Vinile" alla sua 42° stagione è stato rinnovato con i servizi di "photo service", allestimenti speciali e zona fumatori. Ingresso senza tessere a a 5 euro. Infoline dalle 10 alle 19 tutti i giorni: 347.1601429.

LANE NIRVANA TRIBUTE BAND: lo spirito degli anni '90 traspira nella musica e nell’atmosfera, che i Lane sanno riproporre dal vivo. La melodia d’impatto e l’energia viscerale dei Nirvana riprende vita e forma nei loro concerti. La band di Kurt Cobain, che ha saputo sconvolgere un’epoca, spazzando via i dogmi e gli stili degli anni '80 e dando una nuova linfa vitale a tutta la scena musicale dell’epoca, ha lasciato una traccia indelebile nel mondo musicale. Allo spesso modo i Lane riportano il grunge, riproponendo tutto il repertorio di maggior successo dei Nirvana come sentito omaggio artistico, realizzato con cura d’esecuzione musicale e coreografica, passando dalla potenza della versione elettrica all’intensità emotiva della versione “unplugged”. Membri del gruppo: Matteo (voce e chitarra) - Stefano "Styge" (basso) - Tony (batteria e cori). Info e organizzazione Concerti: Best Promotion Agency 338.5836020 - live@laneband.it. Città natale orginaria: Treviso e Padova. Etichetta discografica: "Geffen Records".

