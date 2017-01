Seattle Grunge Night: "AFA Band" e "The Brain Washing Machine" al "Vinile Club"

Sabato 21 gennaio dalle 22.30 alle 4.30 la discoteca "Vinile Club" di Rosà in via Capitano Alessio 92 organizza l'evento musicale "Seattle Grunge Night" con il concerto live dei gruppi "AFA la Band" (Post Grunge/Doom) e "The Brain Washing Machine" (Heavy Rock), che presenteranno il loro secondo album "Connections". A partire dalla seconda metà degli anni ottanta, la città di Seattle era la scena mondiale della musica alternativa grunge. A metà degli anni '90 quell’inconfondibile sound sbarcava anche in Italia con le mitiche "camicie a quadrettoni". Una notte per celebrare quel periodo musicale dai suoni ruvidi e pieni di rabbia. Dopo il live sul palco verso le 24.30 dj set a tema con le canzoni più celebri dei complessi: Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Green River, Pixies, Queens of the Stone Age, Radiohead, Creed, Everlast, Marlene Kuntz, Cypress Hill, Public Enemy, Supergrass, Suede, Pulp, Deus, Melvins, Metallica, No Doubt, Primal Scream, White Zombie, Pavement e molti altri. Il "Vinile" alla sua 42° stagione è stato rinnovato con i servizi di "photo service", allestimenti speciali e zona fumatori. Ingresso senza tessere a 3 euro fino alle 23.30 e a 5 euro dopo le 23.30. Infoline dalle 10 alle 19 tutti i giorni: 347.1601429.

