"Scriverò il Tuo Nome": Francesco Renga ad Asiago

Lunedì 14 agosto alle 21 si terrà ad Asiago in piazza Carli il concerto di Francesco Renga per il tour estivo "Scriverò il Tuo Nome" con il suo nuovo album omonimo. Il nuovo appuntamento, organizzato da "Due Punti Eventi" in collaborazione con il comune di Asiago, prevede un'allestimento innovativo prevede oltre 1.000 posti a sedere e 2.500 posti in piedi. Il cantante (nato a Udine il 12 giugno 1968, ma cresciuto a Brescia) dalla carriera più che ventennale, è attualmente in vetta alle classifiche con il suo album “Scriverò il tuo nome”, che contiene 16 grandi successi e tre brani inediti: “Nuova luce”, “Non passa mai” e “Così diversa”(feat. Elodie). All’album è associato anche il videoclip (disponibile sul canale ufficiale Vevo, diretto da Alessandro Murdaca) di “Nuova luce”, il singolo che è già tra i brani più trasmessi dalle radio, in cui Francesco Renga sperimenta ancora una volta nuovi scenari vocali e sonorità.

SCRIVERO' IL TUO NOME: Francesco Renga inaugurerà i live dell’estate nel nome dell’amore al centro di tutto come vero leit motiv degli show, in cui sarà possibile riascoltare i più grandi successi del suo repertorio e i brani di “Scriverò il tuo nome”. Per gli arrangiamenti vocali Francesco ha scelto di utilizzare la propria voce come strumento al servizio delle parole, delle melodie e dei contenuti dei brani. È un disco in cui Francesco esplora i sentimenti raccontandoli con la sua voce, passando per sfumature e strade già battute, è la storia di tutti i nomi dell'amore, che rimangono scritti indelebili nel cuore ed accompagnano durante il viaggio.

COLLABORAZIONI DI RENGA: oltre due anni di distanza dalla pubblicazione del successo del disco di platino “Tempo reale”, nel nuovo album di inediti, realizzato tra Milano e Los Angeles, Renga ha voluto confermare alcune importanti collaborazioni recenti e del passato e ha scelto di avvicinarsi a nuovi giovani autori. Dopo “Il mio giorno più bello nel mondo”, Francesco Renga con Fortunato Zampaglione firma “Spiccare il volo”, “Perfetto”, “Migliore” e “Così diversa”; con Ermal Meta (autore in Tempo reale del brano “Era una vita che ti stavo aspettando”) firma “Il Bene” e con Dario Faini (che con Renga e Mancino aveva scritto nel 2012 “La Tua Bellezza”), collabora in “Rimani così”. Con Diego Calvetti in questa occasione torna a lavorare sui brani “13 Maggio” e “A meno di te”. Nuove sono le collaborazioni tra Francesco e Tony Maiello, co-autore di “Guardami amore”, “Scriverò il tuo nome” e “Cancellarti per Sempre”, con Matteo Valicelli scrive “Sulla Pelle” e quella con Francesco Gabbani in “L’amore sa”. Nek, insieme a Renga, a Luca Chiaravalli e Davide Simonetta, firma “I nostri giorni”.

COSTO BIGLIETTI + DIRITTI DI PREVENDITA: Poltronissima Gold 50 euro - Poltronissima 47 euro - Posto unico in piedi 30 euro

INFORMAZIONI E PREVENDITE: Due Punti Eventi - via Marco Corner 19/21 - Thiene - 0445.360516 - eventi@due-punti.com

PREVENDITE ON LINE: Circuiti ticketone.it e vivaticket.it e rispettivi punti vendita

(nella foto sopra il cantante Francesco Renga in un'esibizione a Sanremo)

