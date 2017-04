Scledum Desert Fest: Tytus, The Sade e Death By Peyote al CSA Arcadia

Venerdì 21 aprile alle 22 il CSA Centro Sociale Arcadia di Schio in via Lago di Tovel 18 presenta l'evento musicale "Scledum Desert Fest Volume II" con i concerti di tre band: "Tytus", "The Sade" e "Death By Peyote". A seguire dj set by Barbara Girardi.

TYTUS: band di heavy metal nata a Trieste nel 2014 da membri di complessi punk-rock-hardocore, come i Gonzales, La Piovra, Eu's Arse. Il loro primo Ep "White Lines" fu distribuito da tre differenti case discografiche: Self Destructo (USA), Ghost Highway (Spain) and Kornalcielo (Italy). Dopo alcuni cambi di formazione hanno realizzato il primo album "Rises". Membri: Ilija Riffmeister (voce e chitarra) - Mark Simon Hell (chitarra) - Markey Moon (voce e basso) - Frank Bardy (batteria). Stanno suonando in tour per France, Spagna, Svizzera e Slovenia. Influenze musicali: '70 hard rock - NWOBHM - '80 thrash. Info: www.tytus.it - www.soundcloud.com/tytus-143945832 - www.youtube.com/channel/UC8yVpt5IH5ViaSRrRfELj7A.

THE SADE: gruppo di damned rock fondato a Padova nel 2008 con un trio. Nel 2009 esce il primo Ep e nel 2011 il primo album "Damned Love". Nel 2013 pubblicano il secodno disco "II", seguito dal singolo "Black Demon". Recentemente hanno completato il terzo album "Grave". Membri: Andrew Pozzy: (voce - chitarra - piano/sinth) - Mark Sade (basso - cori) - Matt Sade (bateria). Info: www.youtube.com/channel/UCTZgIycBbrJV4EnriK5O5fQ - www.thesade.com - www.facebook.com/thesadeband - www.thesadeband.bandcamp.com.

DEATH BY PEYOTE: band stoner da Bassano del Grappa. Membri del gruppo: Marijan Dujman - Filippo Nervo - Marco Tosin - Giacomo Lovato.

