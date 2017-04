"School of Rock": 5 band al "Vinile" di Rosà

Sabato 15 aprile alle 22 la discoteca "Vinile Club" di Rosà in via Capitano Alessio 92 presenta l'evento musicale "School of Rock" con 5 band in concerto live targato "Sorry Mom". Si esibiranno sul palco "Losing Breath", "Six Impossible Things", "Smokey Punch", "T.F.V." e "Gunash". A seguire dj set con l'evento "Best Of 1990-2000" fino alle 4.30 circa. Ingresso a 3 euro fino alle 22.30 - 5 euro dopo le 22.30.

DESCRIZIONE BAND:

Losing Breath (Bassano del Grappa) - Alternative Rock - www.facebook.com/losingbreath/?fref=ts

Six Impossible Things (Lodi) - Acoustic / Emo / Punk - www.facebook.com/wearesit/

T.F.V. (Reggio Emilia) - Punk Rock/Melodic Hardcore - www.facebook.com/tfvpunkband/

Smokey Punch (Parma) - Punk-rock / Pop-punk - www.facebook.com/SmokeyPunch/?fref=ts

Gunash (Cuneo) - Rock/Alternative/Post-Grunge - www.facebook.com/gunashband/

