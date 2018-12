Schola San Rocco al Comunale di Vicenza

La Schola San Rocco di Vicenza compie un quarto di secolo. Per festeggiare l’importante traguardo e insieme le imminenti festività natalizie, il maestro Francesco Erle guida la sua “creatura” in un programma ispirato al Natale che contiene una gemma preziosa: il Kyrie per la Notte di Natale di Antonio Lotti che viene eseguito per la prima volta in tempi moderni. Completano il programma la Messa per tre cori e orchestra, ancora di Lotti, e la Cantata di Natale in Mi minore di Bach. Finale sontuoso, con il Magnificat per soli, coro e orchestra di Johann Sebastian Bach che debuttò la Notte di Natale del 1723.



Interpreti

SCHOLA SAN ROCCO coro e orchestra

FRANCESCO ERLE direttore



Programma

Antonio Lotti

Kyrie per la notte di Natale 1714 (prima esecuzione in tempi moderni)

Messa a tre cori e orchestra in Mi minore



Johann Sebastian Bach

Cantata “Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget” BWV 64 - Cantata per il Natale in Mi minore per soli, coro e orchestra

Magnificat in Re maggiore BWV 243