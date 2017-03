"Sara Mingardo - Accademia degli Astrusi" alla Basilica dei SS. Felice e Fortunato

Sabato 6 maggio 2017 ore 21 Basilica dei Santi Felice e Fortunato - Vicenza - Sara Mingardo Accademia degli Astrusi in Nisi Dominus (Vivaldi) - Salve Regina (Pergolesi) - Accademia degli Astrusi Violini: Marco Bianchi, Igor Cantarelli Viola e viola d'amore: Gianni Maraldi Violone: Luca Bandini Tiorba: Stefano Rocco Clavicembalo e Organo: Daniele Proni Violoncello e direzione: Federico Ferri Direzione Artistica: Andrea Castello. Ingresso: Intero euro 15,00 - Ridotto euro 10,00 per over 65 e under 30 (da destinare ai giovani che studiano canto lirico durante il festival "Vicenza in Lirica 2017") in prevendita su www.concettoarmonico.it e www.bookingshow.com, in loco da due ore prima del concerto. I posti a sedere non sono numerati e non è sempre garantita la visibilità degli artisti. La chiesa aprirà al pubblico alle ore 20 con un'entrata per i biglietti acquistati in prevendita ed un'entrata per i biglietti acquistati in loco. Nel logo "Vicenza in Lirica" particolare dell'opera La lezione di musica, Seguace di Pietro Longhi ( 1750-1770 ca), Collezione Intesa Sanpaolo, Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza In alto Niccolo' Dell'Arca - Compianto (particolare, Bologna, c.1485). Progetto grafico © Concetto Armonico.

