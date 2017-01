"Sanremo Music Awards": concorso talenti canori a Galleria Parco Città

APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 23 AL 30 GENNAIO

Sabato 28 gennaio alle 16.30 alla Galleria di Parco Città a Vicenza in via Quadri 79 (zona Bertesina) si terrà una selezione per "Sanremo Music Awards", il concorso nazionale per i nuovi talenti musicali. Il concorso canoro per gli artisti emergenti con brani editi e inediti è aperto a tutti i cantanti maschili, femminili, solisti od associati in gruppi musicali, di età dai 6 in poi, provenienti da qualsiasi paese europeo, che interpretano musica d'autore cantata nella propria lingua d'origine. Le tre categorie per partecipare sono: la "Baby" da 6 a 12 anni, la "Junior" da 12 a 16 anni e la "Senior" da 16 in poi. Il Sanremo Music Awards è un evento a livello internazionale, che coinvolge tutte i generi musicali, ad esclusione della musica classica e l'hard rock. La manifestazione è a cura della Galleria di Parco Città e Sanremo Music Awards in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza. Iscrizioni su www.sanremomusicawards.eu. Per informazioni Circoscrizione n. 4: telefono 0444.222740 - circoscrizione4@comune.vicenza.it - www.parcocitta.it - info@parcocitta.it.

