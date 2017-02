San Valentino al "Villa delle Rose" di Vicenza: "Daveede & Time Club"

Martedì 14 febbraio alle 19 il Ristorante Villa delle Rose a Vicenza in strada Padana Superiore verso Verona 30 organizza una "Cena a Lume di Candela" per San Valentino con menù di carne o di pesce insieme all'intrattenimento musicale dei Daveede & the Time Club, una formazione musicale "black oriented". Il loro raffinato repertorio musicale attinge dai classici dell'r&b e del neo-soul, riproponendo in chiave electro-acustica alcuni grandi successi di Micheal Jackson, Ne-YO, Prince, Maxwell, Justin Timberlake ed altri esponenti illustri di questo genere musicale. Uno dei loro brani inediti "Don't cry my love", traccia conclusiva di “All you've got to do” l'ep di debutto dei "Daveede & Time Club", è stato in rotazione nazionale su Radio Capital per più di un mese e scelto tra oltre 4000 brani per essere incluso nella compilation estiva 2016 di Capital, distribuita da Sony Music. L'ep vanta inoltre numerose recensioni positive da parte di alcuni autorevoli blog r&b come R&b Junk. Attualmente il gruppo è impegnato nella lavorazione del nuovo album. Membri: Daveede (voce) - Matteo De Meda (guitar and loops) - (electronic drums) - Alan Micheal Giacomelli - special guest Gabriele Boschin (tastiere). Per informazioni e prenotazioni: 0444.964653 - info@villadellerosevicenza.it.

