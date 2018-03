“Same Old Story” in concerto al Mamaloca

Seratona a tutto rock & blues, il gruppo musicale Same Old Story, in concerto al locale Mamaloca, con le immortali canzoni di Creedence Clearwater Revival, Allmann Brothers Band, Cream, Bad Company, Free, Lynyrd Skynyrd, S:R:Vaughan, Bob Seger, Van Morrison, Popa Chubby e ancora di più

I Same Old Story in questi ormai 25 anni hanno acquisito un buona esperienza live grazie a numerosi concerti, fra serate in locali e partecipazioni a manifestazioni all'aperto. Sempre apprezzati da un pubblico di appassionati della musica anni 60/70 e non, hanno riscosso un buon successo in manifestazioni come “skrock - musica e dintorni” e “saint sound” a schio, “cayena rock” e “ritmo fresko” a vicenza, “pasubio rock” e “pian col rock” sulle montagne dell’alto vicentino,”calvene blues festival” a calvene. “rigallo rock” a castelgomberto, “in riva al leogra” a torrebelvicino e in numerosi altri locali del veneto.

Nel corso della loro attivita' i same old story hanno inoltre collaborato con numerosi artisti e gruppi partecipando anche ad altri progetti musicali (blues night, marino blues band, london, destroyers, pox & the cocks, manne voodoo experience, zz pox, tabasco blues band, purple family, la carrozza del capitano, flashback, pg time, dominio astronomico, blues on, u turn etc.), per non dire dei trascorsi da professionista dell'attuale batterista pino ruttino.

Hanno inoltre suonato in serate come gruppo spalla di j.monque d. & dirty hands, honolulu blues band, gruppo base ed altri (anche alberto camerini e la rudy's blues band di rudy rotta anche se allora il gruppo era la marino blues band con paolo bellinaso)

I Membri del gruppo

Paolo Bellinaso : Voce, armonica

Aldo Moro : Chitarra, Lap Steel, voci

Paolo "Pox" Poggia : Basso, voci

Ermes Maculan : Batteria

Francesco Martini: Organo, piano