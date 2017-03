Saint Patrick Day: live irlandese dei "Balt Hùttar" al Ristorante Aereoporto di Asiago

In occasione di "Saint Patrick Day", venerdì 17 marzo a partire dalle 20 il Ristorante Aeroporto 3409ft di Asiago in via Rigoni Di Sotto organizza una serata di cucina e musica irlandese con il gruppo "Balt Hùttar" presso la tensostruttura. Ingresso e menù: 20 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 346.4116060 - ristorante3409ft@gmail.com.

