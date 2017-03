"Roxwood", "Noise Maker" e "Lola Deluxe Bluesmachine" al "Beer 'Em All" di Nanto

In occasione della Festa di San Patrizio, da venerdì 17 a domenia 19 marzo il locale "Beer 'Em All Food & Music" a Ponte di Nanto in via Riviera Berica 29 festeggerà Saint Patrick con tre grandi eventi musicali. Venerdì si esibirà il gruppo rock "Roxwood", sabato ci sarà ospiterà la band di irish folk "Noise Maker" con canzoni popolari irlandesi e domenica grande chiusura del weekend con il complesso rock&blues "Lola Deluxe Bluesmachine". Durante le tre serate non mancheranno certamente le birre scure oltre alle classiche bionde o rosse, accompagnate dalle specialità della cucina, come gli hamburger, i club sandwich e agli snack. Promozioni: porzione 6 ribs con patate fritte (8 euro ) e con birra piccola (10 euro); porzione degustazione 3 ribs con pinta di beamish (6 euro). Si potranno seguire in diretta tutti gli eventi sportivi su Sky, come il Torneo 6 Nazioni di rugby. Il locale aprirà alle 18.30 circa, mentre gli spettacoli inizieranno verso le 22. Ingresso libero con consumazione facoltativa. Infoline per prenotazioni tavoli o cena: 331.2819016.

