"Rock Vinery Festival 2017" a "La Magia" di Barbarano: 6 band live, drink & food

ESTATE 2017: TUTTE LE FESTE ROCK E LE RASSEGNA MUSICALI A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 29 luglio dalle 15 ale 1 la "Taverna di Magia" e "la Falò Crew" presentano la rassegna musicale "Rock Vinery Festival 2017" con 6 band dal vivo, dj set e degustazioni di prodotti tipici. Previsti 6 ore di live con generi rock diversi dalle 17.30 alle 23.30 e seguire dj set by "Maiunagioia" from Falò Crew e "Nome" from "Shockando Festival". Selezioni musicali a 360 gradi: funky / beat / rock / ska / punk / electro swing / dub / rock&roll / drum’ n’ bass / rock alternative / jungle / brit / wave / electro. Per tutta la giornata numerose proposte food & drink con vini, birre particolari e soft drink.

COSTO. Possibilità di "little camping" sotto le stelle a fine spettacoli (costo di 5 euro con brioche - caffè - succo a colazione di mattina). Ingresso normale a 5 euro solo su liste nominali fino ad esaurimento posti (entrate limitate).

PRENOTAZIONI: 340.0707307 Giacomo (solo whatsApp) - tramite messaggio alla pagina FB www.facebook.com/MagiaDiBarbarano/

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA MUSICALE:

"Regarde" - Punk Rock - Vicenza

"A F A" - Alternative Rock - Cittadella (PD)

"Mendicanti di Luce" - Pop Rock - Barbarano Vicentino

"Virgo" - Stoner Rock - Vicenza

"LateComers" - Punk Rock - Trebaseleghe (PD)

"Bad Black Sheep" - Acoustic Rock - Vicenza

ELENCO CONCERTI