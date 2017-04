"Rock In": 5 band alla Sagra di San Marco di Vicenza

Dal 1452 la Sagra di San Marco impegna la città di Vicenza e come ogni anno offriamo a gruppi emergenti la possibilità di suonare in un ambiente giovanile vicino al centro storico. le serate del 22 e 24 aprile vedranno impegnate i seguenti gruppi vicentini e padovani: Ale Torriani - musica d'autore / Coquine Market - electric blues / The Lizards' Invasion - alternative rock / Mr. Day - hardcore / Revolution - hard rock. Stand gastronomico aperto: aperitivi , birra a fiumi e carne ai ferri! Vi aspettiamo dal 21 al 25! programma completo su> http://www.sanmarcovicenza.it/index.php/Festa_San_Marco

