"Rock Graffiti: Vi.U. Radio con Busso, Gufo, Sossy, Moya e Denis Rebels

It's Only Rock'N'Roll But We Like It - Entra e prendi posto a sedere in questa School Of Rock! Tutta la scena dalle sue origini Blues passando attraverso l'Hard Rock, il Progressive, il Punk, Heavy Metal, Hardcore, fino al Death! 1 volta al mese Rock Graffiti diventa R.G. - CBGB's e si dedica esclusivamente alla scena Punk! - Busso - Presidente di Vicenza Underground, chitarrista dei 1848. - Gufo - Responsabile amministrativo e tesoriere di Vicenza Underground. - Laura - Rocker incallita, membro di numerosi fan club Rock, New Entry in Vi.U Radio. - Sossy - Infinity Home Studio, batterista dei Vaio Aspis. - Moya - Punk incallito, fa parte della Montecio Cool Kids. - Denis Rebels - Fa parte di Circolo La Mesa.