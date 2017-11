Rock Graffiti - speciale ac/dc su Vi.U. Radio

La trasmissione web radio più rock di tutta la provincia di Vicenza è pronta dare un ultimo saluto e a rendere omaggio a modo suo a Malcom Young, il chitarrista degli AC/DC e fratello di Angus Young.

It's Only Rock'N'Roll But We Like It

Entra e prendi posto a sedere in questa School Of Rock! Tutta la scena dalle sue origini Blues passando attraverso l'Hard Rock, il Progressive, il Punk, Heavy Metal, Hardcore, fino al Death!

Busso – Presidente di Vicenza Underground, chitarrista dei 1848.

Gufo – Responsabile amministrativo e tesoriere di Vicenza Underground.

Laura – Rocker incallita, membro di numerosi fan club Rock, New Entry in Vi.U Radio.

Sossy – Infinity Home Studio