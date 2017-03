"Rock Graffiti": London vs Los Angeles vs New York su Vi.U Radio

Anche questo Martedì alle 21.00 torna in onda Rock Graffiti su Vi.U Radio, la trasmissione web radio più rock di Vicenza e provincia! Busso, Gufo e Laura con in regia Mr. Sossy sono pronti a portarvi in tour tra U.K. e U.S.A. coast to coast grazie alla sfida a suon di Rock "London vs Los Angeles vs New York"! Chi vincerà il mega versus? Sarete voi a deciderlo!