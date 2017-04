"Requiem di Brahms": Coro e Orchestra di Vicenza al Tempio San Lorenzo

Domenica 9 aprile alle ore 21 nel Tempio di San Lorenzo di Vicenza il Coro e Orchestra di Vicenza, diretti dal Maestro Giuliano Fracasso eseguiranno "Ein Deutsches Requiem" di Johannes Brahms con il soprano Namiko Shiki e il baritono Elia Fabbian. Il “Requiem Tedesco”, lavoro sinfonico corale polifonico del 1868, viene proposto in occasione del 120° anniversario della morte dell’autore e come meditazione per la settimana di Passione.

REQUIEM: comunica intenso e misterioso raccoglimento, una sensazione infinita di serenità, di tenerezza, di consolazione, di abbandono al mistero della morte intesa come trapasso ad una vita migliore. I primi tre movimenti sono una sorta di descrizione delle miserie della vita umana e della sua fragilità; gli altri quattro movimenti evocano invece la gioia della vita eterna che attende l’uomo dopo le sofferenze terrene. Il tono di pace è percepibile chiaramente dalle prime battute e permane fino all’ultimo brano, che riecheggia il primo movimento e porta a compimento l’opera in maniera quasi ciclica.

PREZZI: 10 euro con biglietti acquistabili all'entrata della chiesa dalle 19 alle 20 o in prevendita a Vicenza al Bar Tabaccheria Veller in viale Trieste 252, alla Libreria Traverso in corso Palladio 172 o alla Tabaccheria Sella in corso Santi Felice e Fortunato 360.

