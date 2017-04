"Remembering Jim Hall" all'Accademia Musicale di Schio

Martedì 11 aprile alle 20.30 si terrà il concerto "Remembering Jim Hall" per i "Martedì dell'Accademia" presso il Salone Renato Maioli dell'Accademia Musicale di Schio in via Baratto 39. Interpreti: Michele Zattera alla chitarra e Michele Todescato al contrabbasso. Musiche di A. Shwartz, C. Porter, O. Coleman. Ingresso ad offerta libera. Infoline: 0445.529888.

