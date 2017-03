Release Party: garage reggae "Fleeting Souls" al "Groove" di Lugo di Vicenza

Venerdì 3 marzo dalle 21.30 alle 3 il locale "Groove" di Lugo di Vicenza in via Martiri della Libertà 8 presenta l'evento "Relaese Party" con il concerto della band "Fleeting Souls", che presenterà il nuovo album. Il complesso, originario di Thiene e fondato nel 2013, è specializzato nel genere garage reggae. Prima e dopo l'esibizione dj set by Baku Inc. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 333.9191162.

