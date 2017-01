"Reggae Night": Anima Caribe al Bar Sartea di Vicenza

Giovedì 5 gennaio alle 21.30 il Bar Sartea di Vicenza in corso Santi Felice e Fortunato 362 presenta l'evento musicale "Reggae Night" con la band "Anima Caribe". Special guest: Pidduck & Zeth Castle. "Dancehall Party": warm up e afterparty by Frencio Dovie Crew. Gli "Anima Caribe" sono un gruppo reggae di impronta new roots, formata a Vicenza nl 2004 e composta da dieci elementi: Claudio "Lobo" Lo Bosco, Voce e Chitarra Ritmica - Simone "Satoichi San" Guerretta alle Tastiere e Voci - Alessandro "Toldo" Bertoldo al Basso - Alessio "Cioppa" Zordan alle Percussioni - Fabio "Stabbietto" Brambilla, Tromba - Alberto "Piga" Pigazzi, Batteria - Giulio "Zu" Dalla Mora, Sax - Luca "Sireno" Ardini, Sax - Matteo "Ritenuoli" Lazzari, Chitarra Solista - Nicola "Biz" Bisognin, Synth e Clavinet. Ingresso libero.

