"Raise The Praise": IDMC e New Generation Gospel al Teatro Astra di Schio

Due importanti cori gospel con rispettive band: sessanta artisti sul palco con una finalità benefica. Una serata di grande musica e lode. Ecco quello che accadrà a Schio sabato 20 maggio, quando al Teatro Astra, con inizio alle 20,30, con ingresso libero, si esibiranno eccezionalmente insieme il coro gospel londinese IDMC e gli italiani New Generation Gospel Crew.

Gli IDMC, tra le più conosciute formazioni gospel del Regno Unito, fondati e diretti da John Fisher, in passato si sono già esibiti in Italia; questa volta lo faranno assieme ai New Generation Gospel Crew, diretti da Federico Fiorentin, grazie al rapporto che da tempo esiste tra i due cori. A beneficiare di questo grande concerto sarà "Team for children Vicenza Onlus", importante realtà solidaristica che nasce dall'unione di forze di tante famiglie e di tanti volontari che offrono il proprio tempo, l'impegno, l'entusiasmo e la propria esperienza personale per aiutare i bambini colpiti da tumori. L'aiuto si concretizza offrendo supporto medico, psicologico, emotivo, affettivo ed economico alle famiglie colpite dalle patologie oncoematologiche pediatriche.

L'ingresso al concerto è libero e quanto raccolto attraverso le donazioni contribuirà alla Mission 2017 di "Team for children Vicenza Onlus": realizzare, in collaborazione con la Direzione dell'Ulss Berica 8 e il Reparto di pediatria di Vicenza, una Casa di accoglienza per offrire supporto alle famiglie con i propri cari in cura all'ospedale e in difficoltà per le trasferte a Vicenza. A dare il loro concreto sostegno all'iniziativa artistica e solidale, che gode del patrocinio del Comune di Schio, sono stati Unicomm S.r.l. di Dueville, Farmacia Fecchio di Camisano Vicentino, Forgital Group di Velo d'Astico, Net 1 Point di Dueville, Palladio Group di Dueville, MetroTecnica S.r.l. di Schio, Orchestra Giovanile Vicentina di Vicenza, Farmacia Campedello di Vicenza.

IDMC: sono un gruppo di dinamici e talentuosi cantanti e musicisti, fondato nel 1994 da John Fisher, direttore del coro. Tra le personalità più conosciute e stimate nel campo della Gospel Music britannica, Fisher ha collaborato con artisti del calibro di Chaka Khan, Mica Paris, Denis Williams, Ruby Turner, Alexander O'Neal e il London Community Gospel Choir. Durante questi 23 anni di attività il coro ha avuto l'opportunità di esibirsi in contesti prestigiosi, quali ad esempio i Giochi Olimpici del 2012, il matrimonio di Luciano Pavarotti, i tour inglesi di Michael Bublé e Jason Mraz, oltre che in numerosi concerti, festival e tour in Europa, Stati Uniti e Caraibi. Spesso ospiti in trasmissioni televisive e radiofoniche e protagonisti di spot pubblicitari tra cui KFC Sainsbury's e McDonalds, gli IDMC hanno realizzato ben 15 progetti tra singoli, album e DVD. Inseriti di diritto nella top 5 dei migliori cori gospel del Regno Unito, vantano oltre 100 spettacoli ogni anno, tra tour, concerti, festival, workshop e performance private. Grazie alla loro elevata esperienza e professionalità, sanno contagiare con la loro energia, coinvolgendo in uno spettacolo appassionante dal quale traspare sempre un forte messaggio di amore, gioia e speranza.

NEW GENERATION GOSPEL CREW: sono una formazione vicentina sorta nel 2009 che propone un coinvolgente repertorio di gospel contemporaneo portando in scena 40 coristi e 5 musicisti. Nel 2015 hanno ricevuto, tra gli altri premi, il Gospel Music Award of Italy come miglior coro gospel italiano. L'anno precedente era stato il direttore Federico Fiorentin a vincere il Gospel Music Award of Italy come miglior direttore di coro gospel in Italia. Oltre alla qualità delle loro esibizioni e all'attualità del repertorio proposto, i New Generation Gospel Crew riescono a instaurare ovunque un rapporto emozionale molto diretto con il pubblico, concretizzando quella lode totale fatta di musica e preghiera che è il gospel. Dal 2009 a oggi la formazione ha maturato una grande esperienza grazie a moltissime esibizioni, che si sono tenute in piazze e teatri prestigiosi, con partecipazioni importanti e ampi riconoscimenti.

PRENOTAZIONI: è possibile prenotare i propri posti a teatro, massimo 4, inviando una e-mail a: prenotazioni@newgenerationgospel.it.

INFORMAZIONI: www.newgenerationgospel.it - https://it-it.facebook.com/newgenerationgospelcrew/ - info@newgenerationgospel.it

