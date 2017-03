"Rain! But Dissident" e "Nanarukasa" all'Art & Cafè Roma di Lonigo

Venerdì 4 marzo alle 22 il locale "Art & Cafè Roma" di Lonigo in via Roma 28 presenta i concerti live dei gruppi "Rain! But Dissident" (post-punk) e "Nanarukasa" (hard rock). Ingresso libero. Infoline: 347.6496863.

Biografia de "Rain! But Dissident": complesso specializzato nei generi musicali post-punk, noise e stoner e nato nel 2009. La formazione definitiva con Stefano "Bisso" Bissoli al basso e alla voce, Davide "Dade" Rigon al basso e cori, e Stefano "Balino" Dusi alla batteria pubblica il primo album omonimo nel 2012 con ottime rcensioni critiche. Nel 2014 la band cerca di incrementare il proprio suono diventando un quintetto, con l'aggiunta di una chitarra e di un synth, ma il progetto non funziona: così i "Rain" ritornano ad essere un trio. Nel 2015 la band comincia a scrivere nuove canzoni con un repertorio più melodico e meno pesante rispetto al primo album grazie all'uso di un basso tenore per registrare alla fine del 2016 un Ep, che uscirà nella primavera del 2017.

