"Radiofreccia Live": tributo rock a Ligabue al "Doppio Malto" di Thiene

Venerdì 10 febbraio alle 21 la band "Radiofreccia Live" si esibirà in un concerto live come tributo a Ligabue per il loro tour "Made in Italy" alla Birreria Doppio Malto di Thiene in via San Giovanni Bosco 132. Una serata di rock a ripercorrere i più grandi successi musicali e i pezzi storici del celebre cantante di Correggio (RE). Il complesso è da anni una figura di riferimento nel panorama musicale, proponendo uno spettacolo unico "Tra Palco e Realtà" grazie anche alla straordinaria somiglianza vocale e fisica del frontman, Marco Visentin, all'artista emiliano oltre all’esperienza dei musicisti della band: il loro repertorio attraversa la carriera ultra ventennale di Luciano Ligabue. Il gruppo "Radiofreccia Live" è formato da 5 membri: Nicola Mele (chitarra elettrica e acustica), Francesco Milan (cori e chitarra elettrica/acustica), Andrea Reato (batteria), Marco Visentin (voce) e Gioele Tomasin (basso). Ingresso libero. Infoline: 0445.370832.

