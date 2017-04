"Raccontando Mozart: Lettere e Sonate" a Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DALL'8 AL 13 APRILE

Domenica 9 aprile, alle 18, al salone del Centro Civico Circoscrizione 7 a Vicenza in via Rismondo 2 si terrà il concerto per pianoforte "Raccontando Mozart: Lettere e Sonate" con il maestro Vincenza Caserta insieme alla lettura di alcune lettere di Mozart a cura del professor Piero Berizzi. L'evento è organizzato dall'Associazione Docenti Musicisti di Vicenza, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso libero.

