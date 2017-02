"Quattro Quartetti" di T. S. Eliot con il duo Clementi-Nucini al CSC di San Vito di Leguzzano

Sabato 18 febbraio alle 21.30 il CSC Centro Stabile di Cultura di San Vito di Leguzzano in via Leogra 4 presenta il concerto "Quattro Quartetti" con la voce narrante di Emidio Clementi, che leggerà T.S. Eliot con l'accompagnamento musicale di Corrado Nucini alla chitarra. Dopo l’esperienza de “La ragione delle mani” e il lungo tour di “Notturno Americano” torna l’accoppiata Emidio Clementi (Massimo Volume) e Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) con un nuovo viaggio letterario attraverso le parole di Thomas Stearns Eliot e i suoi “Quattro Quartetti“. Uno spettacolo sospeso tra letteratura e musica. Eliot parla dal cuore del cosmo, luogo segreto dello spirito. Gli oggetti prendono forma in significati nuovi e la musica unisce suoni e rumori tra presente e futuro attraverso la voce di strumenti classici come pianoforti, clarini, strumenti della tradizione, percussioni africane, riletti in chiave moderna. Al centro di tutto è però la voce di Emidio Clementi, che attraverso la sua personale interpretazione dà vita nuova alle parole di Eliot. Lo spettacolo sarà accompagnato dalle illustrazioni di Marco Saccaperni a rimarcare l’aspetto visionario dell’opera dello scrittore inglese. Thomas Stearns Eliot (nato a Saint Louis il 26 settembre 1888 e morto a Londra il 4 gennaio 1965), statunitense naturalizzato inglese, è stato un drammaturgo, critico letterario e può essere annoverato tra i più influenti poeti in lingua inglese del XX secolo. Premiato nel 1948 con il Nobel per la letteratura, è stato autore di diversi poemi, alcuni dei quali destinati al teatro, tra i quali “Il canto d’amore di J. Alfred Prufrock” (1917), “La terra desolata” (1922), “Mercoledì delle ceneri” (1930), “Assassinio nella cattedrale” (1935), “Quattro quartetti” (1945). È stato inoltre autore di numerosi saggi critici, in particolare si ricorda la raccolta Il bosco sacro (1920). La poesia di Thomas S. Eliot ha segnato tutta la cultura del Novecento e i "Quattro Quartetti", con la loro profonda e intensa riflessione sui temi del tempo, della coscienza, dell’universo, del divino e del linguaggio, possono essere considerati il culmine della sua opera. Eliot parla da cuore del cosmo, luogo segreto dello spirito. Ingresso riservato ai soci CSC. Infoline: 334.3201611 - csc_centrostabile@yahoo.it

Biografia di Emidio Clementi: scrittore e musicista, è voce e bassista dei Massimo Volume e Sorge, dove oltre alla voce suona il piano. Oltre alla musica è autore di diversi romanzi e raccolte di racconti, l’ultimo è la raccolta di Racconti “La ragione delle mani” (2012). Nel 2015 pubblica insieme a Corrado Nuccini e Emanuele Reverberi “Notturno Americano” (Santeria) reading incentrato sulla figura del poeta, romanziere Emanuel Carnevali.

Biografia di Corrado Nuccini: è fondatore, chitarra e voce dei Giardini di Miro’, band reggiana giunta al quinto album ufficiale. L’ultimo album "Rapsodia Satanica" (Santeria) è del 2014. Pubblica insieme a Clementi "Notturno Americano" nel 2015.

