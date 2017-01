Quartetto di Cremona: omaggio a Camille Saint-Saens al Teatro Comunale di Vicenza

Lunedì 6 febbraio alle 20.45 presso la Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 si terrà il concerto del "Quartetto di Cremona" con una serata dedicata alla grande musicista francese Camille Saint-Saëns. per la rassegna musicale della 10° stagione artistica. Verrà interpretato il brano “La mort de Thaïs” di Camille Saint-Saëns per pianoforte (parafrasi da concerto dall’Opera di Jules Massenet): Quartetto per archi n. 1 in mi min. op. 112 - Quintetto per archi e pianoforte in la min. op. 14. Membri del "Quartetto di Cremona": Cristiano Gualco violino - Paolo Andreoli violino - Simone Gramaglia viola - Giovanni Scaglione violoncello - Andrea Lucchesini pianoforte. Camille Saint-Saëns, gloria della Francia: a tre anni sapeva già leggere e scrivere; a quattro anni compose un piccolo pezzo per pianoforte; a cinque anni il suo primo concerto pubblico; a sette anni padroneggiava il latino quasi come un consumato professore; a sedici anni scrisse la sua prima sinfonia. Per tutta la vita Camille fu un intellettuale dai mille interessi: geologo, matematico, archeologo, botanico, entomologo, ma soprattutto un grande musicista. Biglietti: Intero a 20 euro - Over 65 a 15 euro - Under 30 a 11 euro. Info: www.tcvi.it

