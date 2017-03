Punk Rock Show: "Derozer" al "K2 Music Place" di Vicenza

Venerdì 31 marzo alle 21 il locale "K2 Music Place" di Vicenza in Strada della Pelosa 183 presenta il concerto live punk rock del gruppo "Derozer" per l'unica data in Veneto del tour "Passaggio a Nordest", che è anche il titolo del loro ultimo disco, uscito in cd e in digitale il 17 marzo scorso. Prevendite a 10 euro + 1.22 euro di diritti on line sul circuito www.mailticket.it/evento/10335.

