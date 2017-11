Pretend to Be FOO - Fighters Tribute Band al Mamaloca di Vicenza

Venerdì 24 novembre alle 22 al Mamaloca di Vicenza in strada del Pasubio 421 si esibiranno i Pretend to Be FOO Fighters Tribute Band per il tributo musicale al famoso gruppo americano di alternative rock, capitanato da Dave Grohl (ex batterista dei Nirvana) e fondato a Seattle nel 1994. Verranno proposte tutte le loro hit più conosciute. Dalle 19 bar e cucina aperti per aperitivi, apericene o cene con le specialità della casa. Ingresso gratuito. Infoline per prenotazioni tavoli: 0444.041949 - www.facebook.com/mamaloca.vicenza/

PRETEND TO BE FOO - FIGHTERS TRIBUTE BAND. Nascono nel 2014 nel veronese per ripercorere tutti i più grandi successi della band Foo Fighters, il cui nome deriva dal termine foo fighter, espressione usata per indicare, durante la seconda guerra mondiale, quegli strani avvistamenti aerei riferiti da alcuni piloti alleati, simili a quelli che generalmente vengono chiamati UFO. Membri del quintetto: Nick - Guitar & Voice / Lolo - Guitar / Teo - Guitar / Giulio - Drums / Gibe - Bass.

