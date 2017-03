"Positiva Rockabilly Gang" al "The Big" di Torri di Quartesolo

Sabato 1 aprile alle 22.30 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80 presenta l'evento "The Big Billy Night" il concerto live con il gruppo "Positiva Rockabilly Gang". Nella scaletta del loro repertorio ci sono i classici intramontabili del rock, che si fondono con riarrangiamenti di brani moderni e composizioni originali. Prima e dopo dello spettacolo dj set by Rita Pagano in versione anni '50. Dress code: rockabilly. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 0444.267203.

POSITIVA ROCKABILLY GANG: più che una band sono una rock gang, che dal 1996 gira l'Italia e l'Europa per portare ovunque il rock delle origini, che ha scritto la storia, quello delle grandi leggende, che negli anni 50’ è partito da Memphis alla conquista del mondo: il rockabilly. Nel 2011 pubblicano il loro primo album "The Big Pepperone", sancisce l’inizio del tour omonimo. Il gruppo è formato da 3 membri: Alessandro "Butch" Baccelle (vox/contrabbasso) - Luca "Lucky Luke" Marini /chitarra) - Stefano "Jester" Borile (batteria).

ELENCO CONCERTI

Gallery