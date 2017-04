"Pop X": live audiovisivo al "Totem Gallery" di Vicenza

Venerdì 28 aprile alle 23 la discoteca "Totem Gallery Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 ospiterà il gruppo "Pop X" per un concerto live targato "From Disco to Disco". Dopo Giovanni Lindo Ferretti, Cosmo e Soviet Soviet arriva un'altro live esagerato al Totem. Il complesso trentino è un progetto musicale indecifrabile uscito fuori dal panorama pop indipendente italiano degli ultimi anni. Il nuovo album "Lesbianitj", uscito nello scorso novembre per "Bomba Dischi", è composto da 11 brani tra elettronica e punk con una sonorità originale. I "Pop X" hanno sviluppato nel tempo una progettazione audiovisiva innovativa durante i loro spettacoli con performance surreali. After show dj set by From Disco to Disco Sound System. Costo: 12 euro. Infoline: Massimiliano Trevisan 346.4065500 - Carlo Bari 349.3231540.

POP X: nato nel 2005 dalla collaborazione tra Walter Biondani e Davide Panizza, il progetto audiovisivo Pop X ora vive grazie alla partecipazione attiva di nuovi ragazzi, tra cui Niccolò, Luca, Pietro e Andrea. Dal 2005 ad oggi Pop X ha raccolto seguaci ovunque esibendosi nei più svariati contesti. All’interno del progetto ognuno ha un ruolo diverso ma simile e talvolta intercambiabile. Davide si occupa della composizione delle canzoni e insieme a Niccolò produce i brani e li canta, dedicandosi alla scrittura dei testi e alla progettazione dei video. Luca performa dal vivo, Andrea oltre ad esibirsi dal vivo come performer aggiusta e mantiene vivo l’apparato tecnico del progetto, Pietro si dedica ai visuals.

