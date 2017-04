Poetry Vicenza: George Elliott Clarke, Gionni Di Clemente e Bruno Censori

Domenica 7 maggio alle 21 allo Spazio Der Ruf di Vicenza in contrà Porta Padova si terrà la performance di poesia e musica "La Chiave per la mia Arte è la Canzone" con il poeta canadese George Elliott Clarke e musiche di Gionni Di Clemente e Bruno Censori per gli appuntamenti con il festival "Poetry Vicenza 2017" e come anticipazione della rassegna musicale "Vicenza Jazz 2017". Ingresso libero.

ELENCO CONCERTI