Pink Floyd Animals 40th Tour: "Sound Project" al Teatro Comunale di Vicenza

Sabato 2 dicembre 2017 alle ore 21,00 al Teatro Comunale di Vicenza, appuntamento con la musica dei Pink Floyd eseguita dai Sound Project Pink Floyd Tribute Band.

Ultima data del tour 2017 della band riminese dedicata al 40° anniversario di Animals, album capolavoro della band inglese del 1977 ed ancora molto attuale per la genialità compositiva, per gusto nella scelta dei suoni e incastri melodici e principalmente per le tematiche trattate che rispecchiano quelle del mondo d’oggi.

Lo spettacolo di Vicenza sarà anche un viaggio nelle sonorità e nelle atmosfere, che hanno reso immortale la band inglese, una rivisitazione, che parte dagli anni psichedelici per arrivare alle più recenti opere post Roger Waters. L’appuntamento vicentino di Animals 40th Tour concluderà una stagione di successi per i Sound Project iniziata il 23 luglio nella centralissima P.zza Prampolini di Reggio Emilia e proseguita con l’appuntamento di casa nell’Anfiteatro di Poggio Berni e poi Predaia di Trento, Teatro Storchi di Modena e Teatro Sociale di Como.

La continua ricerca e lo studio del mondo floydiano hanno permesso ai Sound Project di evolvere ulteriormente il proprio repertorio ed il proprio spettacolo. Una cura particolare viene riservata alla ricerca fedele dei suoni, eseguiti tutti dal vivo e senza basi pre registrate, qualità fondamentale per la riproduzione delle magiche atmosfere, che avvolgono i concerti dei Pink Floyd. In questi anni di grandi successi, i Sound Project hanno avuto l’onore di avere con loro sul palcoscenico della Repubblica di San Marino la storica corista dei Pink Floyd Durga McBroom dando inizio così ad una collaborazione ancora attiva.

Leonardo Bollini (chitarra) è l’interprete della voce solista, Sophie Rossini, Sara Arcangeli e Virginia Penserini quelle dei cori. La chitarra solista è affidata a Luca Pesaresi, mentre a Massimo Marzaloni quella effettistica che contribuisce insieme alle tastiere, i sintetizzatori e l’hammond di Claudia Ciuffoli all’evocazione delle atmosfere inconfondibili dei Pink Floyd. La ritmica è curata da Marco Calabrese alla batteria, da Andrea Rossi al basso e da Luca Marzaloni che oltre alle percussioni, si dedica anche al sax e ai sintetizzatori.

La regia audio della band è affidata all’esperienza di Stefano Corrias, produttore e Sound Engineer, che vanta collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali come il grande e indimenticato Luciano Pavarotti, Lou Reed, Brian Eno, Dionne Warwick, Amii Stewart, Earth Wind & Fire, Jethro Tull e tanti altri.

Grandi emozioni si possono sempre vivere ad un concerto Sound Project compreso un suggestivo light show curato dal Light Designer Nicola Notari e ad uno spettacolo laser affidato ad Andrea Vesnaver. Il partner tecnico audio, luci, video è la ProMusic di Reggio Emilia.



