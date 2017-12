"Permanent - Joy Division Passion Band": New Wave Night al Mamaloca

Venerdì 1 dicembre alle 22 al Mamaloca di Vicenza in Strada del Pasubio 421 presenta "New Wave Night" con il live dei "Permanent - Joy Division Passion Band" con il tributo alla band post-punk inglese formatasi nel 1977 a Salford. Pre & After show dj set by Albert: new wave - goth - sinth pop - EBM.

Dalle 20 possibilità di cenare con hamburger, club sandwich e snack vari. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 0444.041949. Aggiornamenti: www.facebook.com/mamaloca.costabissara/

