Perarock: "Management del Dolore Post-Operatorio" e "Polar For The Masses"

ESTATE 2017: TUTTE LE FESTE ROCK E LE RASSEGNE MUSICALI A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 29 luglio a partire dalle 18 ci sarà la terza serata del festival "Perarock 2017" (27 - 31 luglio) a Perarolo di Arcugnano nella grande dolina artificiale dell'ex discoteca "Green Planet" (Chalet Paola) in via Righi con i live dei complessi "Management del Dolore Post-Operatorio" e "Polar For The Masses". A seguire dj set by Djb Synthetica. Ingresso gratuito fino alle 21. Entrata a 1 euro dopo le 21.

FOOD EXPERIENCE. All’interno del festival la cucina propone "Food Experience” con piatti nuovi in vecchio stile; una grande varietà di birre alta qualità, la speciale enoteca. "Perarock" valorizza il patrimonio naturalistico dei Colli Berici, come ambiente piacevole e festoso, da preservare nel rispetto della natura.

AGGIORNAMENTI E INFORMAZIONI ULTERIORI: www.perarock.it - www.facebook.com/perarockfestival/.

ELENCO CONCERTI