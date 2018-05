Perarock 2018 a Perarolo - tutto il programma

Perarock “il festival fuori porta” si accende quest’anno per la sua 27esima edizione presso la dolina artificiale di Perarolo di Arcugnano (VI), lussureggiante scenario naturale nel cuore dei Colli Berici di Vicenza, dal 26 al 30 luglio. Musica sempre in primo piano in un mix di artisti nazionali e locali, dj d’oltreoceano ed europei, ogni serata sarà chiusa da dj set studiato ad hoc per far ballare tutti fino a tarda notte.

IL PROGRAMMA

Giovedì 26 luglio h. 18.30 – ingresso 2€ dopo le 20:30

+ Giorgio Canali e Rossofuoco

+ La Notte

+ djb – Synthetica

Venerdì 27 luglio h. 18.30 – ingresso 2€ dopo le 20:30

+ TBA … to be announced soon …

+ Colla

+ Radio Perarock

Sabato 28 luglio h. 18.00 – ingresso 2€ dopo le 20:30

+ Slander and DJ Craim

+ Colonna Infame

+ Lethal V and DJ Ms

+ Cetomedio e le loro startup

+ Blankets

Domenica 30 luglio h 17.00 – ingresso 5€ dopo le 20:30

+ Jamie 3:26 – Salsoul Records \ Chicago

+ Daniel Wang – Balihu, Rush Hour \ Berlin

+ Dax DJ – Family House, Partyhardy \ Vicenza

Lunedì 31 luglio h 18.30 – ingresso libero

+ Osteria Popolare Berica

+ Idraulici del suono

+ Vicenza DJs All Stars

+ Ogni sera Montarbo Soundsystem: la festa che si accende quando tutto si spegne

AREA MARKET – CUCINA SEMPRE APERTA – DJ SET