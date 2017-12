"Per l'Immortal Sentiero": 450° anniversario nascita di Monteverdi al Comunale

In occasione del 10° Compleanno del TCVI - Teatro Comunale di Vicenza, mercoledì 6 dicembre alle 20.45 nella Sala Maggiore si terrà il concerto Per l'Immortal Sentiero a cura di De Labyrintho Ensemble Vocale e Rossoporpora Ensemble Orchestra di strumenti antichi, diretta da Walter Testolin con madrigali, arie e balli di Claudio Monteverdi per celebrare l'anniversario dei 450 anni della sua nascita.

Nel maggio del 1567 nasceva a Cremona Claudio Monteverdi, che trascorse la sua lunga carriera professionale fra Mantova e Venezia, dove fu seppellito ai Frari. A lui si deve l'evoluzione del linguaggio musicale, che segnò il passaggio dalla musica rinascimentale a quella barocca.

Biglietti: Intero: 22 euro - Over 65: 16 euro - Under 30: 12 euro - Biglietti in vendita: in biglietteria, on line sul sito www.tcvi.it e sportelli Intesa Sanpaolo ex Banca Popolare di Vicenza.

