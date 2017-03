"Passio": anteprima Vicenza in Lirica 2017 al Tempio di Santa Corona

Brevi scritti e musiche di grandi compositori sulla Passione. Sabato 15 aprile 2017, ore 17 - Tempio di Santa Corona - Schola S. Rocco Coro - Giovanna Damian soprano, Silvio Celeghin organo, Francesco Erle direttore. Evento organizzato in anteprima del festival Vicenza in Lirica 2017, che si svolgerà dal 26 agosto al 9 settembre. Direzione Artistica: Andrea Castello Ingresso Intero euro 10,00 - Ridotto euro 8,00 per over 65 e under 30 (da destinare ai giovani che studiano canto lirico durante il festival "Vicenza in Lirica" 2017) in prevendita su www.concettoarmonico.it e www.bookingshow.com , in loco da due ore prima del concerto. I posti a sedere non sono numerati e non è sempre garantita la visibilità degli artisti. La Chiesa apre al pubblico alle ore 16,30 con un'entrata per i biglietti acquistati in prevendita ed un'entrata per i biglietti acquistati in loco. Nel logo "Vicenza in Lirica" particolare dell'opera La lezione di musica, Seguace di Pietro Longhi (1750-1770 ca), Collezione Intesa Sanpaolo, Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza Nella foto: "Passione" © Photo Biagio Romano. Progetto grafico © Concetto Armonico

