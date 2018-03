"Pasqua Pagana 2018" al C.S.A. Arcadia di Schio

In occasione del weekend di Pasqua, da venerdì 30 a sabato 31 Marzo il CSA Centro Sociale Arcadia di Schio in via Lago di Tovel 18 presenta l'evento musicale "Pasqua Pagana 2018" con 12 band live in 2 giorni oltre a dj set, buffet e cocktail. Ingresso a pagamento.

Il programma dei concerti:



VENERDì 30 MARZO:

OPEN DOORS ➢ 21:00

22:00 - Lorø (stage A)

22:35 - Gorcch (stage B)

23:10 - Dolpo (stage A)

23:45 - Hate & Merda (stage B)

00:20 - Messa (stage A)

aftershow - HEXN (stage B) ore 22:00 - Lorø (stage A)



SABATO 31 MARZO:

OPEN DOORS - 21:00

22:00 - Bologna Violenta (stage A)

22:35 - Raìse (stage B)

23:10 - Lleroy (stage A)

23:45 - Wows (stage B)

00:20 - Fuzz Orchestra (stage A)

aftershow - no hay banda (stage B)



PREZZI



Venerdì 30 Marzo - €10

Sabato 31 Marzo - €10

ABBONAMENTO FESTIVAL - €15



DRINK OMAGGIO PER GLI INGRESSI PRIMA DELLE 22