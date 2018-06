Over Gold - Dire Straits Tribute al Terzo Ponte di Bassano

Uno straordinario tributo alla band inglese Dire Straits e al suo storico leader e frontman Mark Knopfler.

Tutto il meglio della loro discografia riproposto in uno spettacolo di impronta fortemente rock, ispirato alle loro migliori esibizioni live degli anni ’80. Sultans Of Swing, Tunnel Of Love, Brothers in Arms, Money for Nothing, sono hit che hanno segnato indelebilmente una generazione di appassionati del panorama musicale più in voga degi ultimi trent’anni.

Dire Straits Over Gold è un progetto che si è evoluto sulla base di una decennale esperienza e che oggi propone sui palchi italiani e non solo, uno spettacolo assolutamente imperdibile.

__________

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA ARCI

Pre-registrazione online per trovare la tessera pronta all’ingresso.

__________

Il Terzo Ponte è aperto dalle 19.30 per cena

Potrai scegliere tra menu à la carte o un’ampia selezione di snack, golosità, stuzzichini.

Per info e prenotazioni:

0424 504042

contatti@terzoponte.it