OTO: Dietrich Paredes e Chloe Mun Felix al Teatro Comunale di Vicenza

Domenica 19 febbraio alle 20.45 presso la Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 si terrà il concerto dell'Orchestra del Teatro Olimpico OTO, diretta da Dietrich Paredes con Chloe Mun Felix al pianoforte all'interno della rassegna sinfonica per la 10° stagione artistica. Programma musicale: Mendelssohn-Bartholdy "Le Ebridi" ouverture op. 26 - Fryderyk Chopin "Concerto per pianoforte" n. 2 in fa min. op. 21 - Robert Schumann "Sinfonia n. 3" in mi bem. magg. op. 97. Dietrich Paredes, 36 anni, è direttore musicale dell'Orchestra Giovanile di Caracas, formazione che fa parte del sistema di orchestre giovanili venezuelane fondato da José Antonio Abreu. Chloe Mun Felix è una giovane pianista coreana (vincitrice del Concorso di Ginevra e del Busoni 2015), che si sta imponendo come una delle grandi interpreti della sua generazione. La OTO è un'orchestra che raccoglie alcuni fra i migliori talenti italiani laureatisi negli ultimi anni nei conservatori. Biglietti: Intero a 20 euro - Over 65 a 15 euro - Under 30 a 11 euro. Info: www.tcvi.it.

