"Osteria Popolare Berica": folk "anarcoveneto" al "No Dal Molin" di Vicenza

Sabato 14 gennaio alle 22 è in programma il concerto del gruppo "Osteria Popolare Berica" al presidio permanente "No Dal Molin" di Vicenza in strada Ponte del Marchese (zona Laghetto) nell'ambito delle iniziative previste dal 12 al 26 gennaio (vedi programma). Dopo Bepi De Marzi, Bracco e i Giaguari, Herman Medrano, Baòn e Los Peones, il complesso OPB può essere considerata l’erede fedele dell’antico "orgoglio anarcoveneto". Tale tradizione plurisecolare predica il ritorno all’originario spirito delle popolazioni autoctone. I sei componenti dell'OPB suonano un genere folk, trasformando i loro live in performance sospese tra la musica, il comizio politico e il cabaret surreale. L’universo "Osteria Popolare Berica" rappresenta tutte le categorie sociale come una sorta di "edonismo musicale". La band ha prodotto 4 cd e un singolo in vinile: Farabutti e Faraboloni"(2005) - "Il ritorno dei Lanzichenecchi"(2009) - "Otto Personcine per Bene"(2011) - "Vili e Codardi" (2013), "Dove lo sguardo è tensione" (2016). Ha anche realizzato 3 videoclip: "Il signor C."; “Franca”; “Vili e codardi”). Membri di OPB: Alessandro Valle (Furia), voce, chitarra, liriche, poesie - Enrico Antonello (The Professor), tromba, voce - Alessandro Da Soghe (The Doctor), tastiera, voce - Enrico Dal Brun (Tibukounocchio). basso - Marco Donello (John Blutarsky), chitarra ritmica e animazione - Augusto Battistini (Fastidio), batteria. Ingresso con sottoscrizione volontaria.

