Orchestra Sinfonica Giovanile dell'Alpe Adria al Teatro Civico di Schio

Sabato 29 aprile alle ore 21 si terrà il concerto dell'Orchestra Sinfonica Giovanile dell'Alpe Adria, diretta da Tristan Uth, per i "Concerti di Primavera" al Teatro Civico di Schio in via Maraschin 19. L’Orchestra "Alpe Adria" di Gorizia è composta da giovani musicisti dai 18 ai 25 anni di varie nazionalità, in particolare provenienti dalle regioni contermini dell’Alpe Adria (Austria, Croazia, Italia, Slovenia) e, dal 2003, anche dall’Ungheria, Serbia Montenegro, Moldavia e Albania, selezionati dopo diversi stage di formazione orchestrale. All’interno dell’orchestra coesistono diverse scuole e tradizioni musicali e il linguaggio universale della musica "parlato" dai musicisti diventa veicolo privilegiato per la conoscenza, l’unione e l’amicizia tra i popoli.

PROGRAMMA: Franz Schubert (1797-1828) Sinfonia in si minore n°7 (8) “Incompiuta” Allegro moderato - Andante con moto - Allegro e trio (rimangono solo 128 battute); Leonard Bernstein (1918-1990) Slava! - A political ouverture (1977); Lalo Schifferin (arrang. C. Custer) (1932-) Mission Impossible; Klaus Badelt (arrang.Ted Rickets) (1967-) Pirates of the Caribbean; Arvo Pärt (1935-) Swansong; William Joseph Schinstine (1922-1986) Rock Trap; James Horner (1953-2015) For the Love of a Princess.

ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE ALPE ADRIA: "Un progetto innovativo che guarda al futuro, un "unicum" nel panorama culturale del Friuli Venezia Giulia" - così viene definita negli ambienti musicali e istituzionali del Friuli Venezia Giulia. L’Orchestra Sinfonica Giovanile "Alpe Adria" di Gorizia, la compagine internazionale fondata e diretta dal M° Luigi Pistore, che in poco tempo, grazie alle eccellenti produzioni artistiche, si è imposta all’attenzione del mondo culturale italiano e internazionale. Il rispetto per la musica, nonché la valorizzazione di giovani talenti musicali del panorama regionale e internazionale, costituiscono i punti forti di questo progetto, nato nel 2000 a Gorizia, la cui l’orchestra, esempio di apertura al dialogo e di integrazione sociale e culturale, ne costituisce ormai un’importante ricchezza. In dieci anni di attività sono stati realizzati otto laboratori di formazione orchestrale, che hanno visto la partecipazione di oltre 250 giovani musicisti provenienti da tutta Europa seguiti da altrettanti cicli di concerti in Italia e all’estero (alcuni dei quali tenutisi in sedi prestigiose) e dalla produzione, in poco più di due anni, di quattro incisioni discografiche.

TRISTAN UTH: la carriera musicale di Tristan Uth, austriaco, classe 1987, inizia all’età di 4 anni con il padre. A 14 anni faceva la sua prima apparizione pubblica come direttore d’orchestra. Oltre al diploma in tuba - con il padre - presso la Hochschule für Musik di Augsburg/Norimberga, si è laureato con distinzione in direzione d’orchestra con il professor Maurice Hamers. Ha poi seguito diversi “Master of Music” in direzione e composizione e ha diretto numerosi complessi, come l’Orchestra del Belgian Air force, l’Orchestra Militare di Oslo, la Banda della Marina Reale Olandese, la Brass band di Friburgo, l’Orchestra da camera della Musikhochschule di Berna, la Symphonic Wind Orchestra dell’Università di Augusta, l’Orchestra nazionale giovanile d’Austria, il Coro giovanile della Filarmonica di Dresda e altri ancora. Semifinalista nel 2008 al Concorso Internazionale per direttori di Stavanger, in Norvegia, ha lavorato come direttore e docente presso varie orchestre in Austia e all’estero. Nel maggio 2012, il suo debutto come direttore d’opera al teatro di Augusta, dove ha diretto “Dido and Aeneas” di Henry Purcell e “Satyricon” di Bruno Maderna facendo da assistente al M° Dirk Kaftan e successivamente al M° Florian Krumpöck presso la Norddeutsche Philharmonie di Rostock e la Sinfonieorchester Liechtenstein. Dal 2010 al 2015 è stato direttore principale dell’Orchestra Sinfonica di Bergen e dal 2013 dirige la Brass Band Büsserach Konkordia e la Junge Philharmonie Erlangen.

