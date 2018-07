Openights della Società del Quartetto: serata d'onore con Claudio Fasoli e la Thelorchestra diretta da Martin

Settima edizione delle OpeNights, rassegna musicale estiva della Società del Quartetto ospitata in due splendidi spazi all'aperto del centro storico di Vicenza: il cortile delle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo e il cortile del Teatro Olimpico.

La formula del cartellone 2018 è invariata rispetto alle precedenti edizioni, con tanta musica dal vivo che abbraccia vari generi preceduta, alle Gallerie d'Italia, dagli assaggi d'arte a tema e accompagnata da un drink. Il tutto al prezzo “light” di 7 Euro (10 per chi partecipa agli assaggi d'arte).

Sabato 14 luglio le OpeNights si trasferiscono al giardino del Teatro Olimpico per la seconda “OpeNight”, tutta dedicata agli standards jazz e alle improvvisazioni. Ospite d'onore il sassofonista veneziano Claudio Fasoli (classe 1939) che qualche mese fa è stato incoronato come “Musicista jazz dell'anno” dalla prestigiosa rivista “Musica Jazz”. Accompagnato da Michele Calgaro alle chitarre e da Gianni Bertoncini alla batteria, Fasoli darà un saggio delle sue doti di tenorista e sopranista per le quali è famoso e apprezzato in tutto il mondo. Lo stile non ha età e la curiosità non ha mai fine per un artista come Claudio Fasoli che nonostante l'età avanzata ha ancora tutte le energie per dare vita a sempre nuovi progetti sia “live” sia in sala d'incisione. Sarà della serata anche la Thelorchestra – big band formata da docenti e allievi della scuola di musica Thelonious – che per l'occasione verrà diretta daEttore Martin.

I concerti iniziano alle ore 21,15. La rassegna OpeNights è realizzata in collaborazione con le Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, il Comune di Vicenza nell'ambito della rassegna “L'estate a Vicenza 2018” e la scuola di musica “Thelonious”.

I biglietti (7 Euro per il solo concerto, 10 Euro con gli assaggi d'arte) comprendono un drink e si possono acquistare la sera dei concerti a partire dalle 20,15 oppure prenotare alla segreteria della Società del Quartetto (0444 543729) o telefonando al numero delle Gallerie d'Italia. Palazzo Leoni Montanari 800.578875.